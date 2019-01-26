شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد علاء يغيب عن مران الأهلي.. وبرنامج خاص لتجهيز وليد أزارو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غاب أحمد علاء مدافع الأهلي عن المران الجماعي للفريق الأحمر، والمقام على ستاد مختار التتش بالجزيرة ضمن الاستعدادات لمواجهة وادى دجلة يوم الاثنين المقبل.

وشارك علاء في الشوط الثاني لمباراة الأهلي أول أمس أمام مصر المقاصة والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة.

فيما واصل المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق أداء تدريباته التأهيلية على هامش المران، إذ يؤدى برنامجا تأهيليا للتعافي من الإصابة والانتظام في مباريات الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويعاني أزارو من الإصابة بقطع في العضلة الضامة، تعرض لها في مباراة الأهلي، أمام بيراميدز، والتي انتهت لصالح الأخير بهدفين مقابل هدف.

ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة بعد غد الاثنين على ستاد بترو سبورت في إطار مباريات الجولة العشرين من مسابقة الدوري الممتاز.