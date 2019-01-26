شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة يفاجئ الأهلى بالغانى يعقوبو فى موقعة الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى لفريق وادى دجلة، بقيادة اليونانى تاكيس جونيس، على الدفع بالوافد الجديد الغانى يعقوبو الظهير الأيسر لأرجوتيلس اليونانى وليرس البلجيكى، فى مواجهة الأهلى المقبلة.

ويستعد دجلة لمواجهة الأهلى يوم الاثنين على ستاد بترو سبورت، في إطار منافسات الجولة 20 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، ويحتل الأحمر المركز الثالث برصيد 30 نقطة، فيما يحتل الفريق الدجلاوى المركز السادس عشر برصيد 20 نقطة.

وانضم الغانى يعقوبو لصفوف وادى دجلة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وسيسجل ظهوره الأول مع فريقه الجديد في مواجهة الأهلى، خاصة بعدما قدم اللاعب مستوى جيد خلال الوديتين التى خاضها مع دجلة.