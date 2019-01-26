شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتصدر المراكز الأولى فى البطولة الدولية للإسكواش بنيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت مصر المراكز الأولي في البطولة الدولية للإسكواش بنيويورك خلال الفترة من 16 حتى 24 يناير الجاري، حيث جاءت نهائيات البطولة للسيدات والرجال مصرية خالصة.

وحصلت البطلة المصرية "نور الشربيني" علي المركز الأول والبطلة المصرية "رنيم الوليلي" ( بطلة العالم ) علي المركز الثاني في بطولة السيدات، بينما حصل البطل المصري "علي فرج" علي المركز الأول والبطل المصري "محمد الشوربجي" (بطل العالم) علي المركز الثاني في بطولة الرجال.

وشارك المندوب المصري لدي الأمم المتحدة بنيويورك "محمد إدريس" في عدد من الفعاليات المصاحبة للبطولة، والتقي مع أعضاء الهيئة المنظمة للبطولة واللاعبين المصريين في دار السكن المصرية، وذلك في إطار الاحتفاء بالصدارة للأبطال المصريين علي مدي سنوات طويلة في هذه الرياضة، وكذلك بالدور المصري في الأمم المتحدة في الربط بين الرياضة والشباب والتنمية المستدامة.

وكانت لمصر الريادة في تقديم القرار الخاص بالرياضة والتنمية في الأمم المتحدة، وتستمر في القيام بدورها النشط في إطار مجموعة أصدقاء الرياضة من أجل التنمية المستدامة بالأمم المتحدة، فضلاً عن وضع قضايا الشباب كأولوية خلال الرئاسة المصرية الناجحة لمجموعة الـ 77 والصين خلال عام 2018.

وقد كان أداء اللاعبين المصريين المتميز فنياً وإنسانياً محل تقدير وإشادة من كافة الدوائر ذات الصلة في نيويورك.