شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصدر بيانًا رسميًا بشأن قضية موندومو وخصم 6 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر رئيس الزمالك تعليماته بتحويل مبلغ 15 مليون جنيه إلي حساب اللاعب اليكسيس موندومو تجنبا لصدور عقوبة خصم نقاط من فريق الكرة، جاء كالتالى:

ــ إنه ليس من المعقول إن مجلس الإدارة الحالي يدفع أسبوعيا عشرات الملايين من الجنيهات لمديونيات ضرائب وتأمينات والأوقاف ووزارة الري والإسكان ومحافظة مرسي مطروح وشركة المقاولون العرب وكذلك للاعبين لم نراهم في الملاعب المصرية الذين تعاقد معهم مجالس إدارات سابقة، وأهدر ملايين الجنيهات في هذه التعاقدات ثم قام بطردهم الأمر الذي دعاهم لتقديم شكاوي للمحكمة الرياضية الدولية.

ــ قد قام مجلس الإدارة الحالي بسداد أكثر من 250 مليون جنيها مستحقات اللاعبين الأجانب والغرامات التي وقعت علي النادي لتجنب خصم النقاط من الفريق الأول.

ــ أمس فوجيء مجلس الإدارة بأن النادي مهدد بخصم 6 نقاط إذا لم يسدد ما يعادل 15 مليون جنيه قبل 31 يناير للاعب تعاقد معه عباس ثم قام بطرده اسمه اليكسيس موندومو.

ــ وحماية للفريق الأول ولكي يستكمل مسيرة الانتصارات لحصد كل البطولات بأذن الله أصدر رئيس الزمالك تعليماته بتحويل المبلغ مرغما إلى حساب اللاعب.