شكرا لقرائتكم خبر عن قبل الظهور مع بيراميدز .. ماذا قدم الصقر فى منصب الرجل الأول مع بتروجت ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى الرابع من فبراير المقبل سيكون الصقر أحمد حسن كابتن منتخب مصر الأسبق على موعد مع التجربة التدريبية الثانية فى مشواره مع الساحرة المستديرة حيث أعلن المستشار تركى ال الشيخ مالك نادى بيراميدز تعيين الصقر المتحدث الرسمى للنادى مديراً فنياً لنادى بيراميدز بشكل مؤقت فى مباراته المقبلة أمام الداخلية والمقرر لها الرابع من فبراير المقبل فى تمام السابعة والنصف على ستاد كلية الشرطة لحين قدوم المدير المدير الفنى الجديد الارجنتينى رامون دياز .

وكان تركى ال الشيخ قد أعلن تنصيب الارجنتينى رامون دياز مديراً فنياً لبيراميدز خلفاً لحسام حسن الذى تمت إقالته عقب التعادل مع الزمالك 3-3 بالدوري

وسبق للصقر قيادة فريق بتروجت فنياً فى يوليو 2015 عقب رحيل رمضان السيد، المدير الفني للفريق.

ولعب أحمد حسن خلال ترأسه الجهاز الفني للفريق البترولي 8 مباريات، منها مباراة واحدة بمسابقة كأس مصر و7 أخرى بالدوري الممتاز ، فاز فى لقاء وتعادل فى مباراتين وخسر 5 مواجهات ( 4 بالدوري وواحدة بالكأس).

سجل بتروجت تحت قيادة الصقر 6 أهداف وتلقت شباكه 13 هدفاً .

تولى أحمد حسن منصب مدير المنتخب الوطني، إبان تولى شوقى غريب المسئولية الفنية للفراعنة، ورغم أن المنتخب الوطني لم يحقق أية إنجازات في هذه الفترة، لكن يحسب للصقر توليه هذا المنصب الهام في بداية مشواره بعد اعتزال الساحرة المستديرة.

كما خاض الصقر في بداية موسم 2015-2016، أولى تجاربه على مقعد المدير الفني، حينما تولى المسئولية الفنية لبتروجت، ورغم أن الفريق البترولى لم يحقق النتائج المرجوة ورحل الصقر عن الفريق البترولي، إلا أنه اكتسب خبرة تؤهله للتوغل في المناصب الفنية مستقبلا.