شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يحضر مران الأهلي ويدعم الفريق قبل مواجهة دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم، اليوم السبت، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وتواجد بيبو في مران الفريق الأول وقام بمصافحة اللاعبين والجهاز الفني، والشد من أزرهم قبل المباراة المقبلة أمام وادي دجلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة بعد غد الاثنين على ستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة العشرين من مسابقة الدوري الممتاز.