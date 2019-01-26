الخليج 365 يكشف.. كيف قضى صلاح معسكر ليفربول بالإمارات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ ضياء علي جوهر:

وصل فريق ليفربول يوم الأحد الماضي إلى دبي لقضاء معسكر في دولة الإمارات بعيدًا عن الضغوط.

وأشار مصدر رافق الفريق في معسكره السري بدبي، في تصريحات خاصة الخليج 365، اليوم السبت، إلى أن مسؤولي ليفربول شددوا على اللاعبين الابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي وعدم نشر أي شيء يتعلق بمعسكرهم في دبي وكذلك لم تنشر الحسابات الرسمية للنادي الإنجليزي أي شيء.

وأوضح المصدر ذاته، أن المعسكر استمر من يوم الأحد الماضي حتى الخميس؛ حيث شهد تدريبات ترفيهية للاعبين.

وشهد المران زيارة خاصة من ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد؛ حيث منحه صلاح قميصه كما يظهر في الصورة التالية التي تُعد الأولى التي تخرج من معسكر ليفربول المغلق في دبي.

ولا تُعد هذه هي المقابلة الأولى التي تجمع محمد صلاح وولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد؛ حيث تقابلا مطلع يناير الجاري عند تتويج محترفنا المصري في ليفربول بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي.

وكانت الحسابات الرسمية لليفربول قد نشرت صورًا من مران الفريق أمس الجمعة، مُذيلة إياه بتعليق يُشير إلى عودتهم مرة أخرى للتمرن على ملعبهم.

وبهذا المران يستعد ليفربول لمواجهة نظيره ليستر سيتي في العاشرة من مساء يوم الأربعاء المقبل 30 يناير ضمن منافسات الجولة الـ 24 من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف، بعد مرور 23 جولة.