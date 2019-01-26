بيان رسمي.. الزمالك يعلن تحويل 15 مليون جنيه لموندومو لتفادي خصم النقاط

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

أصدر نادي الزمالك، بيانا رسميا، كشف فيه، عن تعليمات رئيس النادي، بسرعة تحويل مبلغ 15 مليون جنيه، للكاميروني أليكسيس موندومو، لتفادي خصم 6 نقاط من رصيد الفريق.

وسبق وقرر الفيفا إمهال الزمالك 90 يوما من تاريخ 31 أكتوبر الماضي، من أجل تسديد المديونيات لصالح موندومو، والتهديد بخصم 6 نقاط، حال لم يسدد في الموعد.

وجاء بيان الزمالك الرسمي:

نادي الزمالك العريق يناشد الدولة المصرية بأن تتدخل لردع المدعو ممدوح عباس الذي احتل نادي الزمالك سبع سنوات بالتعيين و اربعة سنوات بالتزوير وهو ما قضت به محكمة القضاء الاداري.

وليس من المعقول ان مجلس الادارة الحالي يدفع اسبوعيا عشرات الملايين من الجنيهات لمديونيات ممدوح عباس السابقة للضرائب والتامينات والاوقاف ووزارة الري والاسكان ومحافظة مرسي مطروح وشركة المقاولون العرب.

وكذلك للاعبيين لم نراهم في الملاعب المصرية الذين تعاقد معهم ممدوح عباس ومجلسه الذي كان به حازم امام والعتال واهدر ملايين الجنيهات في هذه التعاقدات ثم قام بطردهم الامر الذي دعاهم لتقديم شكاوي للمحكمة الرياضية الدولية.

وقد قام مجلس الادارة الحالي بسداد اكثر من 250 مليون جنيها مستحقات اللاعبيين الاجانب والغرامات التى وقعت علي النادي لتجنب خصم النقاط من الفريق الاول.

وفوجيء مجلس الادارة بأن النادي مهدد بخصم 6 نقاط اذا لم يسدد ما يعادل 15 مليون جنيه قبل 31 يناير للاعب تعاقد معه عباس ثم قام بطرده اسمه اليكسيس موندومو.

وحماية للفريق الاول ولكي يستكمل مسيرة الانتصارات لحصد كل البطولات بأذن الله اصدر رئيس الزمالك تعليماته بتحويل المبلغ مرغما الي حساب اللاعب.

والسؤال اين البلاغ المقدم الي السيد المستشار النائب العام منذ ثلاث سنوات ضد ممدوح عباس ومجلسه والذي اكد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات المرفق به بأن عباس استولي وسهل الاستيلاء واهدر984 مليون جنيها اي مليار جنيهاً وهو ما اكدته تحريات الرقابة الادارية سؤال نرجو الاجابة عليه لان الكيل قد فاض والعدل اساس الملك.