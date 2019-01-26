لاسارتي يعقد جلسة مع رمضان صبحي

رمضان صبحي لاعب الاهلي كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال عقد الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي جلسة مع رمضان صبحي صانع ألعاب الفريق على هامش مران اليوم السبت على ملعب مختار التتش. السبت على ملعب مختار التتش. وتحدث لاسارتي مع رمضان صبحي في بعض التعليمات الفنية لتطبيقها خلال المباريات القادمة مع الأهلي. وكان رمضان صبحي قد سجل هدفاً في لقاء مصر المقاصة التي فاز بها الأهلي بثلاثية دون رد أمس الأول الخميس.

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