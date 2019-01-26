عرض سعودي لساليف كوليبالي

ساليف كوليبالي لاعب الأهلي (أرشيفية) كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال تلقى المالي ساليف كوليبالي مدافع الأهلي عرضاً سعودياً من نادي الفتح لضمه نهائياً من القلعة الحمراء. الحمراء. ويدرس مسؤولو النادي الأهلي العرض السعودي للاعب بعد إيقاف إجراءات إعارته للشرطة العراقي. ورفع الأهلي اسم ساليف كوليبالي من قائمته المحلية لقيد النيجيري جونيور أجاي بعد تعافيه من الإصابة في الركبة.

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