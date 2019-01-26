وزير الرياضة يسافر للدنمارك لحضور مراسم تسلم مصر راية مونديال اليد ٢٠٢١

د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة (أرشيفية)

كتب - عادل يوسف وعبدالرحمن أبوهاشم

يسافر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلى الدنمارك مساء اليوم السبت، لحضور مراسم تسلم مصر راية بطولة العالم السابعة والعشرين لكرة اليد المقرر إقامتها في مصر يناير ٢٠٢١.



ومن المقرر أن يقوم الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد

الدولي لكرة اليد بتسليم راية المونديال المقبل للمهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

تبدأ مراسم تسليم راية البطولة عقب المباراة النهائية

للمونديال التي تجمع بين الدنمارك والنرويج في السادسة والنصف مساء غد الأحد، ومن المقرر أن يحضر الدكتور أشرف صبحي المباراة النهائية للمونديال.

جدير بالذكر أن مصر فازت في نوفمبر ٢٠١٥ بشرف تنظيم بطولة العالم السابعة والعشرين لكرة اليد للرجال بعد منافسة مع ملف المجر وملف مشترك بين بولندا والنرويج.