وزير الرياضة يسافر للدنمارك لحضور مراسم تسلم مصر راية مونديال اليد ٢٠٢١

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يسافر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلى الدنمارك مساء اليوم السبت، لحضور مراسم تسلم مصر راية بطولة العالم السابعة والعشرين لكرة اليد المقرر إقامتها في مصر يناير ٢٠٢١.
الدولي لكرة اليد بتسليم راية المونديال المقبل للمهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.
ومن المقرر أن يقوم الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد
تبدأ مراسم تسليم راية البطولة عقب المباراة النهائية
جدير بالذكر أن مصر فازت في نوفمبر ٢٠١٥ بشرف تنظيم بطولة العالم السابعة والعشرين لكرة اليد للرجال بعد منافسة مع ملف المجر وملف مشترك بين بولندا والنرويج.
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