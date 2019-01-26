غياب أجاي وحمدى فتحي عن مران الأهلي

جونيور اجايي لاعب الاهلي كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال غاب الثنائي النيجيري جونيور أجاي وحمدي فتحي لاعبا فريق الأهلي عن المران الجماعي ، اليوم السبت ، على ملعب مختار التتش. مختار التتش. وعقد أجاي جلسة مع الدكتور خالد محمود طبيب الفريق ثم غادر إلى غرفة خلع الملابس كما عقد فتحي جلسة مع المعد البدني الأوروجوياني أليخاندرو والمترجم. ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة بعد غدٍ الاثنين في الجولة العشرين للدوري.

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