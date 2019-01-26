شاهد..مباراة مصر أمام إسبانيا فى كأس العالم لكرة اليد

كتب- محمد معتز صلاح الدين:

تقدم بوابة الوفد بث مباشر لمباراة منتخب مصر نظيره الإسباني، في لقاء مهم، بعد الهزيمتين أمام السويد وقطر والفوز على الأرجنتين وتونس والتعادل مع

المجر والهزيمة أمام النرويج في مباراة تحديد المركز السابع والثامن ضمن منافسات كأس العالم لكرة اليد المقام بتنظيممشترك بين المانيا والدنمارك.

تقام المباراة في تمام الساعة الـ6.30 مساءً بتوقيت القاهرة، يتواجد منتخب مصر لكرة اليد، ويتواجد المنتخب في المجموعة الثانية بالدور الرئيسي، بجانب كل من السويد والدنمارك والنرويج والمجر وتونس.