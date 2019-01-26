مؤمن زكريا يحضر مران الأهلي

مؤمن زكريا

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال

حضر مؤمن زكريا مهاجم فريق الأهلي مران اليوم السبت على ملعب مختار التتش بعد إعارته إلى نادي أحد السعودي لنهاية الموسم.



وتواجد مؤمن زكريا على مقاعد البدلاء من أجل متابعة المران دون المشاركة به بعد موافقة الأهلي على إعارته لنهاية الموسم إلى نادي أحد.



وكان مؤمن زكريا قد أكد أنه رحل عن الأهلي لظروف خارج إرادته معلناً وجود خلافات مع محمد يوسف المدرب العام للفريق.



ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة بعد غدٍ الاثنين في الجولة العشرين للدوري.