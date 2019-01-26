حسام حسن ثالث ضحايا جروس في الدوري المصري

كرستيان جروس مدرب الزمالك

تقرير: محمد معتز صلاح الدين

تعادل الزمالك مع نظيره بيراميدز ب3 أهداف لكل منهما في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مؤجلات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

قدم الزمالك مباراة كبيرة بقيادة المدرب السويسري كريستيان جروس المدير الفني لنادي الزمالك أمام بيراميدز وكان قريبًا من الفوز في مباراة قمة الدوري المصري لهذا الموسم حتى الأن بين الفريقين، نظرًا لما يملكه بيراميدز من إمكانيات فنية كبيرة أيضًا.

كان تعادل الزمالك مرضيًا بعض الشئ نظرًا للخصم الذي قد واجه الفريق وهو أقرب منافسيه في جدول ترتيب الدوري المصري، بيراميدز الذي

يملك 39 نقطة في المركز الثاني خلف الزمالك المتصدر برصيد 42 نقطة، ليظل "الأبيض" في الصدارة بفارق 3 نقاط.

لكن ذلك التعادل كان ليس مرضيًا لمالك نادي بيراميدز تركي آل شيخ وبعدما أستطاع جروس مدرب الزمالك فرض التعادل أمامهم وعليه قرر مالك نادي بيراميدز الإطاحة بالأخوين حسام حسن وإبراهيم حسن من الفريق، ليكون التوأم الأخوين أخر ضحايا كرستيان جروس في هذا الموسم.

ولم يكن التوأم حسام أول ضحايا المدرب

السويسري جروس ، فكان هشام زكريا مدرب الجونة أول المدربين الضحايا بعد مواجهة جروس، حيث فاز الزمالك على الجونة بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الأسبوع الـ16 من الدوري المصري، في شهر نوفمبر الماضي.

الضحية الثانية كان مصطفى يونس عندما كان مدربًا للمصري البورسعيدي ، بعدما ألتقى الفريقين، الزمالك والمصري ضمن مؤجلات الأسبوع الـ11 من الدوري، وانتهى اللقاء بخسارة الفريق البورسعيدي بهدفين دون رد، ليعلن نادي المصري البورسعيدي رحيل مصطفى يونس وإعفاءه من مهمة القيادة الفنية للفريق بعد 3 مباريات فقط من توليه المنصب.

ويستعد نادي الزمالك لمواجه نادي مصر المقاصة، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الأسبوع الـ20 من الدوري المصري.