لاسارتي يخصص فقرة للتسديد على المرمى في مران الأهلي

مران الاهلي كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال خصص الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي فقرة للتسديد على مرمى صغير في مران الفريق مساء اليوم السبت بعد أن قام بتقسيم الفريق لعدة مجموعات من اللاعبين. أن قام بتقسيم الفريق لعدة مجموعات من اللاعبين. وخاض حراس المرمى الأربعة شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير مراناً شاقاً تحت قيادة طارق سليمان مدرب حراس المرمى. ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة بعد غدٍ الاثنين في الجولة العشرين للدوري.

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