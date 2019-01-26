الخطيب يحضر مران الأهلي

سيد عبد الحفيظ ومحمود الخطيب كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال حضر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي مران الفريق مساء اليوم السبت على ملعب مختار التتش وجلس على كرسى لمتابعة المران وبجواره سيد عبد الحفيظ مدير الكرة. على كرسى لمتابعة المران وبجواره سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة بالجولة العشرين للدوري الممتاز لكرة القدم بعد غدٍ الاثنين.

وفاز الأهلي على المقاصة بثلاثية دون رد في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشر للدوري.

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