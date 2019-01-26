انت الان تتابع بعد «فيلم الاختفاء».. هل خسر محمد صلاح محبيه؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

لم يتوقع مشجعو محمد صلاح الذين اعتادوا على دعمهم ومساندتهم لنجمهم المفضل على مواقع التواصل أنهم عندما يريدون الوصول إليه تظهر لهم رسالة «عذرًا هذه الصفحة غير موجودة»

أرهق الدولي المصري محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، والمحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، تفكير محبيه خلال الـ48 ساعة الماضية، بعدما قرر بشكل مفاجئ وغير متوقع الاختفاء من خلال إغلاقه جميع حساباته من مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك - تويتر - إنستجرام)، صباح يوم الأربعاء، بعد ساعات قليلة من نشره تغريدة «مبهمة» عبر صفحته على «تويتر»، كتب فيها: «قرار 2019: حان الوقت للتواصل الحقيقي»، ليثير الجدل بين الأوساط الرياضية حول العالم، وأيضًا متابعيه الذين فشلوا في الدخول لحسابه برسالة «عذرًا هذه الصفحة غير موجودة».

وخلال اليومين الماضيين، استطاع صلاح أن يثير التساؤلات والتكهنات والجدل بين ملايين المتابعين له حول العالم، حول ماذا كان يقصد الفرعون بتصرفه، بعدما علقت الصحيفة المختصة بأخبار ناديه «ليفربول إيكو»: (مُبهم جدًا.. «التواصل» و«الحقيقى»؟ هل نتحدث عن اتهامه بالتمثيل هنا؟

وخلال اليومين الماضيين، استطاع صلاح أن يثير التساؤلات والتكهنات والجدل بين ملايين المتابعين له حول العالم، حول ماذا كان يقصد الفرعون بتصرفه، بعدما علقت الصحيفة المختصة بأخبار ناديه «ليفربول إيكو»: (مُبهم جدًا.. «التواصل» و«الحقيقى»؟ هل نتحدث عن اتهامه بالتمثيل هنا؟ من يعلم... أي أفكار؟)، فالبعض فسّر تغريدة لصلاح أنه يسعى لفتح مجال من المفاوضات مع بقية الأندية خاصة الانتقال من ليفربول، ولكن بعد التغريدة بساعات اتخذ صلاح قراره المفاجئ.

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«فيلم اختفاء» صلاح جعل محبيه يفترضون عدة احتمالات، ما بين أنه قرر الابتعاد عن ضغوطات السوشيال ميديا، بعد الانتقادات الحادة التي تلقاها في بداية الموسم الجاري، أو أنه يسعى لتغيير أسلوبه بالابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي والاهتمام بكرة القدم فقط، وجوانب حياته الشخصية، وأن «الفرعون المصري» قرر قطع الطريق على بعض وسائل الإعلام التي كانت تستغل بعض تغريداته لتشويه صورته داخل الملعب.

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بعض التقارير خمنت أيضًا أن غلق «مومو» حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، قد يكون رد فعل على مشكلاته المستمرة مع الاتحاد المصري لكرة القدم، وأنه يريد حل نزاعه مع الجبلاية في مصر، وإنهاء هذه الأزمة نهائيًا، بعدما حظيت مصر بشرف تنظيم النسخة الـ32 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، -وهو الخلاف الذي بدأ العام الماضي، قبل سفر بعثة المنتخب إلى روسيا للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 بسبب صورة اللاعب على الطائرة الرسمية للمنتخب المصري-.



وبعد يومين من حالة الجدل الذي تسبب فيها هداف الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الماضي (2017-2018) لمحبيه، قامت شركة «Express DHL»، التي تحتفل بمرور 50 عامًا على وجودها في الأسواق العالمية، بفك لغز اختفاء «مومو» من خلال الإعلان عن وسيلتها للوصول إلى صلاح؛ ليكون النجم المصري هو بطل حملتها الدعائية الكبرى في اليوبيل الذهبي لتأسيسها، وتهدف إلى قدرة الشركة على إيصالك بأي شخص مهما كانت صعوبة الأمر حتى لو كان ذلك الشخص هو محمد صلاح نفسه بعد إغلاق كل مواقع التواصل الاجتماعي.

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ونشر محمد صلاح صورة لشركة الشحن العالمية، والتي كانت قد وقعت عقد شراكة معه في مايو الماضي، ليكون سفيرًا لعلامتها التجارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعامين المقبلين، في أول ظهور له بعد واقعة الاختفاء.

— Mohamed Salah (@MoSalah)

ورغم الإعلان عن السبب الحقيقي وراء اختفاء صلاح، فإن بعض محبيه في الشارع المصري ومواقع التواصل الاجتماعي انتقدوا ما قام به «أبو مكة» لتلاعبه بهم، لأنهم توقعوا أن تغريدته الأخيرة التي كتبها قبل ساعات من إغلاق حساباته، كانت لها معنى أكبر في التواصل بشكل عام مع مشجعيه، خصوصًا أن صلاح اتخذ حساباته على السوشيال ميديا لحل بعض أزماته، والتي كان أشهرها مع اتحاد الكرة المصري، على خلفية استخدام صورته في لوحات إعلانية وعلى الطائرة التابعة للمنتخب بعد التأهل لمونديال روسيا 2018.

وتفاعلت سريعًا مشكلة النجم محمد صلاح مع اتحاد الكرة، بعد التغريدة الغاضبة التي كتبها اللاعب على تجاهل مراسلاته، وقال فيها: «من الطبيعي أن أي اتحاد كرة يسعى لحل مشاكل لاعبيه حتى يوفروا له الراحة، لكن في الحقيقة ما أراه عكس ذلك تماما، ليس من الطبيعي أن يتم تجاهل رسائلي ورسائل المحامي الخاص بي.. لا أدري لماذا كل هذا، أليس لديكم الوقت الكافي للرد علينا؟».

الطبيعي أن أي اتحاد كرة يسعى لحل مشاكل لاعبيه حتى يوفروا له الراحة.. لكن في الحقيقة ما أراه عكس ذلك تمامًا.. ليس من الطبيعي أن يتم تجاهل رسائلي ورسائل المحامي الخاص بي ... لا أدري لماذا كل هذا؟ أليس لديكم الوقت الكافي للرد علينا؟! — Mohamed Salah (@MoSalah) August 26, 2018

— Mohamed Salah (@MoSalah)

على الرغم من الهجوم الشديد الذي شنه اتحاد الكرة على اللاعب محمد صلاح، فإن الجماهير المصرية لم تتخل عنه، وكان لها دور أساسي في دعمه بأزمة الجبلاية الشهيرة، بعد أن ساندته بالدعم عبر «السوشيال ميديا»، وتصدر حينها هاشتاج ادعم محمد صلاح، قائمة الأكثر تداولًا بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، كما اتخذ نشطاء السوشيال ميديا السخرية مادة وطريقة للتعبير عن مدى غضبهم، بعد بيان اتحاد الكرة الذي كتب خلاله «المدعو»، ما جعل الجماهير يسخرون من هذه الكلمة، وهم ينشرون صوره وهو خارج من الطائرة الخاصة به في أثناء حفل أفضل لاعب في أوروبا، قائلين «المدعو محمد صلاح في طريقه لتحقيق حلمه».

وفي النهاية طالب عدد من متابعي صلاح على مواقع التواصل الاجتماعي، عدم الاختفاء مرة أخرى على مواقع التواصل، لأنهم يعتبرونها المنصة الوحيدة لهم لدعم ومساندة نجمهم المفضل.

وفقد أفضل لاعب إفريقي الملايين من متابعيه عبر حسابه الشخصي على مواقع «تويتر» بعد إغلاق جميع حساباته بشكل مفاجئ، حيث اكتشف «الفرعون المصري»، بعد فتح حساباته أمس الجمعة، بأنه فقد ما يقرب من 8 ملايين متابع عبر حسابه «تويتر»، ولم يتبق سوى (2.53) متابع فقط.

يذكر أن محمد صلاح يتربع على قائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي (2018-2019) برصيد 16 هدفًا بفارق هدفين عن الإنجليزي المصاب هاري كين مهاجم توتنهام، والجابوني بيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال.