شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يوافق على إعارة «كوليبالي» إلى الفتح السعودي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مصدر مقرب من مجلس إدارة النادي الأهلي، عن انتهاء المفاوضات مع نادي الفتح السعودي، على انتقال المدافع المالي ساليف كوليبالي، على سبيل الإعارة إلى النادي السعودي مقابل 150 ألف دولار، لمدة سنة ونصف.
وقام النادى السعودي بإرسال المقابل المادي إلى النادى الأهلي، صباح اليوم، على أن يطير اللاعب للسعودية خلال ساعات.
كان كوليبالي رفض الانتقال إلى نادي الشرطة العراقي خوفًا من الأحداث السياسية في العراق.
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