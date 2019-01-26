شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. الزمالك يرسل مستحقات «موندومو» لتفادي خصم النقاط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أرسل مجلس إدارة نادي الزمالك مبلغ 15 مليون جنيه إلى اللاعب أليكسيس موندومو، لاعب الفريق السابق، نظير مستحقاته عن الفترة التي قضاها بالنادي، وذلك قبل يوم واحد من المهلة المحددة لإنهاء الأزمة.

كان الزمالك مهددًا بخصم 6 نقاط من رصيده حال عدم سداد مستحقات اللاعب والتي كانت تنتهي صباح يوم الأحد 27 يناير.