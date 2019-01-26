برنامج تأهيل ألماني لمحمد محمود لاعب الأهلي بعد جراحة الصليبي

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يعود محمد محمود لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من ألمانيا خلال الأيام القادمة من أجل البدء في تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي للتعافي من آثار جراحة الرباط الصليبي التي أجراها مؤخرا في ألمانيا.

ويعود اللاعب وبرفقته برنامج تأهيل خاص وضعه الطببب الذي أجرى له العملية الجراحية حتى يبدأ اللاعب في تنفيذه من أجل التعافي من الإصابة.

ويشمل البرنامج التأهيلي مجموعة مختلفة ومتنوعة من الوحدات العلاجية والتأهيلية التي سيتم وضعها ضمن جدول يلتزم اللاعب بتنفيذه فور العودة إلي القاهرة.

يذكر ان محمد محمود اجرى جراحة الرباط الصليبي مؤخرا في ألمانيا.

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