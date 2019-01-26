شكرا لقرائتكم كاسيريس مدافع لاتسيو ينضم إلي يوفنتوس للمرة الثالثة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل مارتن كاسيريس مدافع لاتسيو إلى تورينو للانتقال مرة ثالثة إلى يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكشف موقع "فوتبول إيطاليا" أن مدافع أوروجواى الدولى صاحب الـ31 عامًا سينتقل إلى يوفنتوس مقابل 600 ألف يورو، وستمون تلك التجربة هى الثالثة فى يوفنتوس بعدما دافع عن ألوان الفريق فى موسم 2009/2010 قادما من برشلونة على سبيل الإعارة ثم من 2012 إلى 2016، وأخيرًا يعود فى 2019.

فى الوقت نفسه كشفت تقارير صحفية إيطالية أن المدافع المغربى مهدى بنعطية فى طريقه لمغادرة يوفنتوس ويفاضل بين عدة عروض فى الوقت الحالى.

ويسعى مانشستر يونايتد لضم بنعطية لكن اللاعب يفضل الانتقال إلى الدحيل القطرى لتقديمه عرض مالى ضخم للحصول على خدماته.

وأكد ماسيمليانو أليجرى المدير الفنى لليوفي أن بنعطية طالب إدارة النادى بالرحيل بشكل رسمى بعدما عرض النادى القطرى 10 ملايين يورو لضمه.