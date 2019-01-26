شكرا لقرائتكم هل حراسة مرمي المنتخب تعاني أزمة؟ أحمد ناجي يوضح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد ناجى مدرب حراس مرمى منتخب مصر، أن مركز حراسة مرمى الفراعنة لا يعانى من أزمة كما يردد البعض، لافتا إلى أن المنتخب يضم مجموعة من الحراس المميزين أصحاب الخبرات.

أوضح ناجى أن ما يتردد حول تراجع مستوى محمد الشناوى حارس الأهلى فى الفترة الأخيرة، "منطقى" إلى حد ما فى ظل تذبذب حالة الفريق ككل، لكن الشناوى يمتلك إمكانات فنية هائلة وقادر على تجاوز هذه الفترة سريعا خاصة وأن الفريق استعاد جزءا كبيرا من مستواه ونتائجه الطيبة.

وتحدث مدرب الحراس عن محمود جنش حارس الزمالك، وقال إنه يؤدى بشكل مميز للغاية وقادر على أن يصبح الحارس الأول للمنتخب فى أى مباراة، لكنه يجب فى نفس الوقت أن يضبط انفعالاته تجاه المنافس، وهو ما تحدثنا معه بشأنه، مؤكدا أن محمد عواد قاد فريقه الوحدة السعودى مؤخرا لدور الـ8 بكأس خادم الحرمين الشريفين ويسير مع فريقه بخطى ثابتة تؤهله لحراسة عرين المنتخب فى أى وقت دون أدنى مشكلة.

كما تطرق إلى حراس يمكن ضمهم للمنتخب فى أى وقت ، وعلى رأسهم أحمد الشناوى حارس بيراميدز ومحمد عبد المنصف حارس دجلة وعامر عامر من الانتاج الحربى ومحمد أبو جبل من سموحة وغيرهم.