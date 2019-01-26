شكرا لقرائتكم محمد الننى يقترب من الظهور أساسيًا بالدوري الإنجليزي بعد تجميد 6 شهور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصبح محمد الننى نجم المنتخب الوطنى قريبًا من المشاركة بشكل أساسى مع أرسنال فى الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما اكتفى بالمشاركة في 77 دقيقة فقط طوال 6 شهور من البريميرليج.



محمد النني

ويعانى أرسنال من أزمة فى الدفاع بسبب الإصابات التى ضربت 4 لاعبين من الخط الخلفى وآخرها أمس أمام مانشستر يونايتد حيث أصيب سقراطيس وكوسيلنى فى الفك والكاحل على الترتيب ولم يتحدد حجم الإصابات أو مدة الغياب لينضما إلى ثنائى الرباط الصيلبى هولدينج وبيليرين.

كوسيلني مدافع ارسنال

وقد يتمكن الننى من اقتحام التشكيل الأساسي لأرسنال كمدافع بعدما فشل فى التواجد بوسط الملعب الذى يتناوب عليه الجندوزي وتشاكا وتوريرا ورامسى.

وسبق للننى المشاركة كقلب دفاع مع أرسنال فى الموسم الماضى، عندما عانى أرسين فينجر المدرب السابق من أزمة فى الدفاع.

وشارك محمد الننى فى 32 مباراة مع أرسنال الموسم الماضى بكل المسابقات من بينها 3 لقاءات كقلب دفاع.

وودع أرسنال أمس كأس الاتحاد الإنجليزي من الدور الرابع بعد الخسارة وسط جماهيره بنتيجة 3/1 أمام مانشستر يونايتد، ويستعد لمواجهة كارديف الثلاثاء المقبل فى البريميرليج.

وفى حالة تأكد غياب كوسيلنى وسقراطيس عن لقاء كارديف، لني يتبقى بالقائمة سوى شكوردان موستافى كقلب دفاع بقائمة المدفعجية، وسترتفع حظوظ الننى فى المشاركة أساسيًا.