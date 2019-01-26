شكرا لقرائتكم 15 مليون جنيه تُنقذ الزمالك من خصم 6 نقاط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسل مسئولو الزمالك، المديونية الخاصة بالكاميرونى موندومو، لاعب الفريق السابق، لتجنب خصم 6 نقاط من رصيده، حيث تم إرسال 15 مليون جنيه للاعب الكاميرونى حتى يتجنب الأبيض توقيع عقوبة عليه.

وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك إن إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة النادى والقائم بأعمال الصندوق وقع على شيكات المديونية من أجل إرسالها للاعب الكاميرونى حتى يتم غلق الملف فى الساعات المقبلة بشكل رسمى.

كان خالد الغندور لاعب الزمالك السابق قد كشف أن النادي مطالب بدفع مبلغ 15 مليون جنيه لأليكسيس موندومو لاعب الفريق الأبيض السابق لتجنب خصم 6 نقاط من رصيده في موعد أقصاه غداً الأحد.

من جانبه، أكد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادى الزمالك والقائم حالياً بأعمال الصندوق، إن أزمة المديونية المتأخرة للكاميرونى موندومو لاعب الفريق السابق منتهية بتحويل المبالغ المستحقة للاعب.

أضاف تيجانا فى تصريحات خاصة إنه لا يعلم سبب تصاعد الأمر فى الساعات الماضية خاصة إنه تواجد فى مقر النادى منذ التاسعة من صباح اليوم لإنهاء كافة الأمور الخاصة بذلك الملف بعد قرار رئيس الزمالك بالأمس بإنهاء ذلك الملف تماما خلال الفترة الجارية كما أوضح تيجانا إنه تم إرسال 15 مليون جنيه لموندومو، مختتما تصريحاته إنه لن يخصم نقاط من النادى الأبيض.