شكرا لقرائتكم ميسي يعود لقائمة برشلونة قبل مواجهة جيرونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إختار أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة قائمة مباراة جيرونا المحدد لها الخامسة والربع مساء غداً الاحد بملعب "مونتيليفي"، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من عمر مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

وجاءت قائمة برشلونة لمواجهة جيرونا كالتالي، مارك تير شتيجن، ياسبر سيلسين، نيلسون سيميدو، جيرارد بيكيه، كليمينت لينجليت، توماس فيرمايلين، جوردي ألبا، سيرجيو بوسكيتس، إيفان راكيتيتش، آرثر ميلو، أرتورو فيدال، سيرجي روبيرتو، دينيس سواريز، كارليس آلينيا، فيليب كوتينيو، ليونيل ميسي، لويس سواريز، كيفين برينس بواتينج، مالكوم.

وبذلك يعود النجم ميسي لقائمة برشلونة في مباراة جيرونا بعدما غاب عن المباراة السابقة للبارشا أمام شيبيلة بكأس أسبانيا.

ويتصدر برشلونة الذي حقق الفوز في أخر 7 مباريات بمسابقة الدوري الإسباني جدول ترتيب "الليجا" برصيد 46 نقطة، متفوقاً بفارق خمس نقاط على اتلتيكو مدريد صاحب الوصافة قبل إنطلاق منافسات الجولة بينما يحتل جيرونا المركز الـ 12 برصيد 24 نقطة.

وكان من المقرر أن تقام مباراة جيرونا وبرشلونة في مدينة "ميامي" بالولايات المتحدة، لكن فشلت محاولات إقامتها بعيدا عن إسبانيا، بعدما تعذر على رابطة الدوري الإسباني الحصول على موافقة الهيئات الأخرى.

ويستهدف برشلونة تحقيق الفوز الثامن على التوالي لتأمين الصدارة قبل المواجهة النارية التي تنتظره أمام إشبيلية الاربعاء المقبل بملعب "كامب نو"، في "إياب" دور الثمانية بمسابقة كأس اسبانيا حيث يحتاج العملاق الكتالوني لتحقيق الفوز بثلاثية نظيفة في تلك المباراة من أجل التأهل للدور نصف النهائي.