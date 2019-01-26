شكرا لقرائتكم الزمالك يحيل عرض بيراميدز لشراء نجومه إلي جروس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قامت إدارة نادى الزمالك، بإخطار السويسرى كرستيان جروس المدير الفنى للفريق الأول، بالعرض الذى تقدم به المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز، والذى طلب خلاله ضم اثنين من الثلاثي طارق حامد ومحمود عبد العزيز زيزو وعبد الله جمعة لصفوف فريقه مقابل حصول الأبيض على خدمات 3 أو 4 لاعبين من بينهم محمد مجدى قفشة.

وكشف مصدر مطلع أن إدارة الزمالك تنتظر دراسة جروس للعرض المقدم من نادي بيراميدز، وتحديد إمكانية إبرام الصفقة من عدمه بعد تحديد احتياجات الفريق الأبيض.

أضاف المصدر، أن إدارة نادي الزمالك لن توافق على رحيل طارق حامد خاصة وإنه أصبح من الأعمدة الأساسية للفريق، حتى وإن وافق جروس على رحيل اللاعب فأن الإدارة ستتمسك باستمراره.

كان مالك بيراميدز قد طلب التعاقد مع لاعبين من ثلاثي الزمالك طارق حامد ومحمود عبد العزيز زيزو وعبد الله جمعة لتدعيم صفوفه.