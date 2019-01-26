شكرا لقرائتكم رامون دياز يتولى تدريب بيراميدز المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن بيراميدز المنافس في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم يوم السبت التعاقد مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز ليتولى مسؤولية الفريق خلفا لحسام حسن، الذي تم الاستغناء عن خدماته يوم الخميس الماضي.

واستغنى النادي، الذي يحتل المركز الثاني في الدوري المصري متأخرا بفارق ثلاث نقاط عن الزمالك المتصدر، عن خدمات حسن بعد ساعات من التعادل 3-3 مع الزمالك في مباراة مؤجلة.

وسيلعب بيراميدز على أرض الداخلية في الرابع من فبراير المقبل ضمن الجولة 21 من المسابقة.

وسيصبح دياز رابع مدرب لبيراميدز هذا الموسم، بغض النظر عن أحمد حسن الذي سيقود المهمة في مباراة واحدة، بعد البرازيلي ألبرتو فالنتيم والأرجنتيني ريكاردو لافولبي ثم حسام حسن.

وأقيل دياز، مدرب ريفر بليت والهلال السعودي السابق، من تدريب نادي اتحاد جدة في سبتمبر الماضي وذلك بعد أقل من أربعة أشهر على تعيينه خلفا للتشيلي خوسيه لويس سييرا.

وأقيل دياز (59 عاما) أيضا من تدريب الهلال في فبراير الماضي رغم أنه قاده لثنائية الدوري وكأس الملك في موسم 2016-2017 إضافة للتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا العام قبل الماضي قبل الهزيمة أمام أوراوا ريد دايموندز الياباني.

وفاز دياز بالدوري الأرجنتيني ست مرات مع ريفر بليت وقاده لاحراز لقب كأس ليبرتادرويس للأندية في أميركا الجنوبية عام 1996، كما توج بطلا للدوري مرة واحدة مع سان لورينزو في 2007.