لقب بطولة أستراليا المفتوحة والمركز الأول عالميا لأوساكا

اسماء السيد - خطت اليابانية ناومي أوساكا خطوة جديدة لإثبات نفسها كأحدى النجمات المرشحات للهيمنة على عرش كرة المضرب في السنوات المقبلة بعد تتويجها بطلة لأستراليا المفتوحة لكرة المضرب، أولى البطولات الأربع الكبرى في الغراند سلام، بفوزها على التشيكية بترا كفيتوفا 7-6 (7-2) و5-7 و6-4 في المباراة النهائية التي استمرت ساعتين و27 دقيقة السبت في ملبورن.

وبهذا الفوز سترتقي أوساكا الى المركز الأول في تصنيف اللاعبات المحترفات الذي سيصدر الاثنين على حساب الرومانية سيمونا هاليب.

وباتت أوساكا أول لاعبة يابانية وآسيوية في التاريخ تحتل المرتبة الأولى في التصنيف العالمي والأصغر سنا (21 عاما و104 ايام) تحقق هذا الانجاز منذ الدنماركية كارولاين فوزنياكي (20 عاما و92 يوما)عام 2010.

وكانت اوساكا في طريقها الى تحقيق الفوز بمجموعتين عندما حسمت الأولى بعد جولة فاصلة ثم تقدمت في الثانية 5-3 و40-صفر على ارسال كفيتوفا في الشوط التاسع، لكن الاخيرة نجحت في قلب الأمور في صالحها وفازت بالمجموعة الثانية 7-5 معادلة الارقام.

وقالت اوساكا عن هذا الامر "بالطبع شعرت بالخيبة والحزن عندما اهدرت ثلاث فرص لحسم النتيجة مبكرا".

واضافت "حول القول في قرارة نفسي بانني لم اكن قادرة على اي شيء تجاه هذا الامر. قلت في نفسي بانني اخوض المباراة النهائية ويتعين علي ان اواصل الكفاح وعدم التصرف بطريقة غير ناضجة".

وكانت المجموعة الاولى متكافئة وظل التعادل سيد الموقف حتى خاضت اللاعبتان جولة فاصلة انهتها اليابانية في صالحها بسهولة 7-2.

وردت كفيتوفا التحية في مطلع الشوط الثاني عندما تقدمت على اوساكا 2-صفر، لكن الاخيرة استجمعت قواها وتقدمت على منافستها 5-3 ثم حصلت على ثلاث كرات لحسم المباراة في صالحها والارسال في حوزة كفيتوفا، لكن الاخيرة، التي انقذت اربع كرات حاسمة في مباراتها ضد سيرينا وليامس قبل ان تفوز عليها في البطولة الحالية، نجحت مرة جديدة في ذلك ثم فازت بالأشواط الثلاثة التالية لتعادل النتيجة.

وتمكنت اليابانية من كسر ارسال التشيكية في الشوط الثالث من المجموعة الحاسمة وحافظت على تقدمها حتى نهاية المباراة لتخرج فائزة.

واضافت لدى تتويجها باللقب "لا زلت تحت وقع الصدمة. لا اصدق ما يحصل لي".

وعن تصدرها تصنيف اللاعبات المحترفات قالت "فرحتي لا توصف كوني سأصبح الرقم واحد على مستوى العالم. لطالما حلمت بهذا المركز وانا اشعر بالفخر ان اكون جزءا من مجموعة من نخبة اللاعبات اللواتي نجحن في اعتلاء هذا المركز".

واشادت كفيتوفا بمنافستها بقوله "انها (اوساكا) تضغط كثيرا وتلعب بالقرب من الخطوط وهي تجيد ذلك".

-لقب ثان كبير-

واللقب هو الثاني تواليا لأوساكا بعد ان توجت ببطولة فلاشينغ ميدوز الاميركية في أيلول/سبتمبر الماضي على حساب الاميركية سيرينا وليامس في نهائي مشهود. وباتت أوساكا اصغر لاعبة تحرز لقبين كبيرين تواليا منذ السويسرية مارتينا هينغيس عام 1998.

في المقابل، فشلت كفيتوفا في اضافة لقب كبير ثالث بعد تتويجها في ويمبلدون مرتين عامي 2011 و2014. كما انها منيت بأول خسارة لها بعد ان حققت 11 انتصارا متتاليا منذ مطلع العام الحالي.

وكانت التشيكية البالغة 28 عاما تخوألوان إضافية...ض أول نهائي لها في بطولة كبرى بعد إصابتها عام 2016 بقطوع بالغة في أصابع اليد اليسرى التي تلعب بها، إثر اعتداء بسكين لص حاول سرقة منزلها.

وتطرقت الى الحادثة التي تعرضت لها متوجهة بالشكر الى فريق عملها بالقول "اشكركم لأنكم استمريتم في دعمكم لي حتى قبل معرفة ما اذا كنت قادرة على مسك المضرب مجددا. انه أمر جنوني. أكاد لا اصدق بأني خضت للتو نهائي في الغراند سلام".

يذكر ان المباراة كانت المواجهة الاولى على الاطلاق بين اللاعبتين.

-إشادة بالبطلة الجديدة-

وحظيت اوساكا بإشادة نجمات سابقات أبرزهن الأميركية كريس ايفرت التي كانت أول لاعبة تحتل المركز الاول في التصنيف وقالت "الفوز ببطولتين كبيرتين على التوالي انجاز نادر ومميز، وانا سعيدة لان هذه النتائج ساهمت في اعتلاء ناومي المركز الاول عالميا".

واضافت "لا زالت صغيرة السن لكنها تملك امكانيات هائلة وانا اتطلع لما يخبأه المستقبل لها".

اما النجمة الاميركية الاخرى بيلي جين كينغ فقالت "مستقبلك رائع ولا شك بان موهبتك وتصميمك سيأخذانك بعيدا في المستقبل".

وختمت الاسطورة الاميركية التشيكية الاصل مارتينا نافراتيلوفا بالقول "بعد فوزها ببطولة الولايات المتحدة الاميركية باتت اوساكا نجمة، اما بعد الفوز في بطولة استراليا المفتوحة وتصدرها التصنيف العالمي فقد اصبحت سوبر نجمة!"