شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستطلع رأي جروس في عرض بيراميدز لمقايضة "حامد وجمعة وعبد العزيز" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت إدارة نادى الزمالك، بإخطار السويسرى كرستيان جروس المدير الفنى للفريق الأول، بالعرض الذى تقدم به المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز، والذى طلب خلاله ضم ضم طارق حامد أو محمود عبد العزيز زيزو أو عبد الله جمعة لصفوف فريقه مقابل حصول الأبيض على خدمات 3 أو 4 لاعبين من بينهم محمد مجدى قفشة.

وكشف مصدر مطلع أن إدارة الزمالك تنتظر دراسة جروس للعرض المقدم من نادي بيراميدز، وتحديد إمكانية إبرام الصفقة من عدمه بعد تحديد احتياجات الفريق الأبيض.

أضاف المصدر، أن إدارة نادي الزمالك لن توافق على رحيل طارق حامد خاصة وإنه أصبح من الأعمدة الأساسية للفريق، حتى وإن وافق جروس على رحيل اللاعب فأن الإدارة ستتمسك باستمراره.