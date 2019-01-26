شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يدرس الموافقة على تأجيل أمم افريقيا أسبوعا بسبب الصيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تتجه النية لدى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، للموافقة على طلب دول شمال أفريقيا، بتأجيل بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 في مصر لمدة أسبوع.

ويعقد مسئولو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، جلسة اليوم، لاتخاذ قرار رسمي في طلب الأندية بتأجيل البطولة، نظرًا لأن إقامتها يوم 14 يونيو المقبل يعني تزامن فترة الإعداد مع شهر رمضان الكريم بما يعني أن الفرق ستتأثر بالصيام.

وبات القرار الأقرب من جانب الكاف هو الموافقة على الطلب المقدم خاصة وأن تأجيل البطولة أسبوع لن يمثل أزمة أو يتعارض مع بطولة أخرى تابعة للاتحاد الأفريقي.