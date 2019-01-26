صور ..جهاز الدراويش و أبو جريشة يتابعون كلاسيكو الأهلى والإسماعيلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الجهاز الفني للإسماعيلى بقيادة البلجيكي “سيدومير يانوفيسكى” على متابعة قمة الناشئين التى تجمع الدراويش مع الأهلى ضمن منافسات دوري الجمهورية مواليد 97 . كما تواجد على أبوجريشة المستشار الرياضى ومحمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات بالنادي. ويستضيف الإسماعيلى منافسه الأهلى اليوم السبت باستاد جامعة قناة السويس ، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية للدور الثانى بمسابقة دورى الجمهورية. ومن جانبه أكد أحمد فكرى الصغير المدير الفنى لفريق شباب الإسماعيلى مواليد 97 على تطلعه لحصد الثلاث نقاط أمام الأهلى رغم صعوبة المنافس.



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