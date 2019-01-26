شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس دمنهور يحفز اللاعبين بالمكافآت المالية قبل مواجهة الجزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرف مجلس إدارة دمنهور، برئاسة إيهاب عبد الله، مكافأة الفوز على الرجاء وإجادة للاعبين لتألقهم خلال المبارياب الماضية، تحفيزا للاعبين قبل ملاقاة الجزيرة المطروحى غدا الأحد ضمن منافسات المجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى.

ووعد إيهاب عبدالله، رئيس نادى دمنهور، اللاعبين القدامى بصرف نسبة الـ10%من الدفعة الثانية من قيمة عقودهم خلال الأيام المقبلة.

وعقد الجهازالفنى، بقيادة هانى العقبى، اجتماعا خاصا مع جميع اللاعبين أكد خلاله ضرورة مواصلة الانتصارات وتحقيق الفوز على الجزيرة بالحمام من أجل الاستمرار فى المنافسة بقوة على احتلال قمة المجموعة الثالثة وتحقيق حلم الجماهير البحراوية بالصعود إلى دورى الأضواء والشهرة.

يذكر أن دمنهور يحتل المركز الأول بترتيب المجموعة الثالثة برصيد 27 نقطة بالتساوى مع فريق الرجاء فى عدد النقاط.