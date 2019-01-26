فيديو.. عصام الحضرى يستعد لتحديد وجهته الجديدة على أنغام "أنت تقدر"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر عصام الحضرى، حارس مرمى الإسماعيلى ومنتخب مصر السابق، فيديو عبر حسابه على واتس أب، أظهر جانباً من تدريبات السد العالى.
وظهر عصام الحضرى في الفيديو يتدرب على أنغام أغنية "أنت تقدر".
ومن المنتظر أن يحدد عصام الحضرى وجهته المقبلة خلال ساعات بالتوقيع لأحد الأندية، بعد دخول علاقته مع الإسماعيلى فى طريق مسدود،وتم عرض الحارس المخضرم للبيع من جانب مجلس الإدارة بعد تخلفه عن حضور جلستى تحقيق بالنادى.
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