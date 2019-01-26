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شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة من محسن صالح إلى لاعبى الكرة كبار السن.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محسن صالح، المدير الفنى للمنتخب المصرى الأسبق، رسالة إلى لاعبى كرة القدم الذين قضوا فترة طويلة فى الملاعب، وأصبح السن عائقاً أمام إبداعهم فى الملاعب، وكذلك إلى الفنانين.
وقال محسن صالح، "إلى من تخطى العمر الافتراضى للاعب.. والفنان.. كثرة التدريب للمحافظة على اللياقة.. كالمساحيق للمحافظة على نضارة البشرة.. مع بذل مجهود وسقوط العرق.. ستتمزق العضلات وستظهر التجاعيد.. نصيحة للاعب.. العب على قد سنك وإياك والمنشطات.. وللفنان مثل الأدوار التى تناسب عمرك.. وانسى اللى فات".
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