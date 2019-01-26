شكرا لقرائتكم خبر عن تيجانا لـ"الخليج 365": أزمة موندومو "انتهت".. ولن يخصم نقاط من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك والقائم حالياً بأعمال أمين الصندوق، أن أزمة المديونية المتأخرة للكاميرونى موندومو لاعب الفريق السابق منتهية بتحويل المبالغ المستحقة للاعب. وأضاف تيجانا، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه لا يعلم سبب تصاعد الأمر فى الساعات الماضية، خاصة أنه تواجد فى مقر النادى منذ التاسعة صباحا لإنهاء كافة الأمور الخاصة بذلك الملف، بعد قرار رئيس الزمالك بالأمس بإنهاء ذلك الملف تماماً خلال الفترة الجارية، وأوضح تيجانا أنه تم إرسال 15 مليون جنيه لموندومو، مختتما تصريحاته أنه لن يخصم نقاط من النادى الأبيض.

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