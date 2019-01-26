شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة إسبانيا.. تعرف على مشوار منتخب مصر لكرة اليد فى المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب الجماهير المصرية المواجهة المرتقبة بين منتخبى مصر وإسبانيا، والمحدد لها السادسة والنصف مساء اليوم، فى مباراة تحديد المركزين السابع والثامن فى كأس العالم بالدنمارك. ويرصد ”الخليج 365” مشوار منتخب مصر فى مونديال اليد فى هذه النسخة رقم 26 قبل مواجهة إسبانيا فى التقرير التالى: المواجهة الأولى شهدت المواجهة الأولى فى هذه النسخة خسارة منتخب مصر أمام السويد بنتيجة 27 / 24. المواجهة الثانية خسر منتخب مصر لكرة اليد أمام منتخب قطر "المجنس" بنتيجة 28 / 23 فى مباراة غابت عنها روح الفراعنة تمامًا. المواجهة الثالثة فاز منتخب مصر على الأرجنتين بنتيجة 22 / 20 فى لقاء تألق خلاله نجم المنتخب على زين، الذى حصل على لقب أفضل لاعب فى المباراة. المواجهة الرابعة بينما شهدت المواجهة الرابعة تعادل منتخب مصر لكرة اليد مع المجر بنتيجة 30 / 30 ليبقى على آمال التأهل إلى الدور الثانى قبل مواجهة أنجولا. المواجهة الخامسة فيما فاز منتخب مصر لكرة اليد على أنجولا بنتيجة 33 / 28 فى ختام الدور الأول لينجح الفراعنة فى التأهل إلى الدور الرئيسى. المواجهة السادسة بينما شهدت المواجهة السادسة خسارة منتخب مصر لكرة اليد أمام النرويج بنتيجة 32 / 28 فى إطار أولى لقاءات الدور الرئيسى. المواجهة السابعة كما شهدت المواجهة السابعة خسارة مصر منتخب مصر لكرة اليد أمام الدنمارك بنتيجة 26 / 20 فى ثانى لقاءات الدور الرئيسى. المواجهة الثامنة بينما شهدت المواجهة الثامنة فوز منتخب مصر لكرة اليد على تونس 30 / 23 فى ختام الدور الرئيسى.

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