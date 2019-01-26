7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم 26 يناير 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، عبد الله السعيد على رادار الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى فى معسكر مارس، بيراميدز يعلن تعاقده مع رامون دياز خلفاً لحسام حسن.

كشف مصدر مسئول بالمنتخب الأول لكرة القدم أن استمرار تألق عبدالله السعيد لاعب بيراميدز سيدفع الجهازا لفنى لضمه خلال معسكر شهر مارس المقبل .

أكد خالد محمود، طبيب الأهلى، أن سعد سمير وصلاح محسن لاعبى الفريق جاهزان لمباراة وادى دجلة، المحدد لها بعد غد الاثنين، ضمن منافسات الجولة العشرين من مباريات الدورى الممتاز.

أعلن المستشار تركي أل الشيخ مالك نادي بيراميدز تعاقد ناديه مع الأرجنتيني رامون دياز، لتدريب الفريق الأول خلفا لحسام حسن.

وافق مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبوريدة، على سفر منتخب مصر إلى النيجر ونيجيريا فى مارس المقبل بطائرة خاصة.

رفض مسئولو النادي الأهلي فكرة تعديل عقد المغربي وليد آزرو مهاجم الفريق خلال الفترة لحالية كأحد شروط اللاعب للبقاء مع القلعة الحمراء وعدم الرحيل ، وأعلن مسئولو النادي أن الإدارة لن تُعدّل عقد المهاجم المغربي حالياً خاصة إنه يتقاضى حالياً ما يقرب من 700 ألف دولار.

خسر علاء أبو القاسم، لاعب المنتخب الوطنى لسلاح الشيش، فى دور الـ 32 بكأس العالم المقام فى اليابان من لاعب أمريكا بنتيجة 10 / 7، ليودع المنافسة ويحتل المركز الـ22 فى البطولة.

أعلن المستشار تركى ال الشيخ مالك نادى بيراميدز تعيين أحمد حسن كابتن منتخب مصر الاسبق مديراً فنياً لنادى بيراميدز بشكل مؤقت فى مباراته المقبلة أمام الداخلية والمقرر لها الرابع من فبراير المقبل فى تمام السابعة والنصف على ستاد كلية الشرطة لحين قدوم المدير المدير الفنى رامون دياز .