شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الكاف يتفقد استاد القاهرة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ غدا الأحد لجنة معاينة ملاعب بطولة أمم أفريقيا 2019 التابعة للكاف معاينة ملاعب البطولة التى حددها اتحاد الكرة فى الملف الخاص به، وهى استاد القاهرة والسلام والإسكندرية والإسماعيلية والسويس وبورسعيد.

ويرافق أحمد أحمد رئيس الكاف اللجنة التى ستعاين استاد القاهرة غدا، على أن تتوجه اللجنة بعد ذلك لتفقد باقى الملاعب لمتابعة أعمال الصيانة بها استعدادا للبطولة.

يذكر أن مصر فازت بتنظيم أمم افريقيا 2019 بعد منافسة مع جنوب افريقيا.