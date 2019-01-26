شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يطلب دعم الجبلاية ضد قرارات الكاف فى خطاب رسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل النادى الإسماعيلى خطاباً رسمياً لاتحاد الكرة المصرى لكرة القدم، يفيده بتظلم النادى ضد قرار الكاف باستبعاده من بطولة دورى أبطال أفريقيا عقب أحداث مباراة الأفريقى التونسى.

وكان الإسماعيلى قد طالب اتحاد الكرة بدعم موقف الدراويش ضد قرار الإقصاء المجحف لمخالفته لوائح البطولة، حيث تنص المادة رقم ٣ فى الفقرة ١٢ بأن يقصى الفريق الذى يقتحم جمهوره أرض الملعب أو إصابة أى فرد من الفريق الضيف أو طاقم التحكيم.

وفى النهاية قال مسئولو النادى إنهم بصدد رفع شكوى للمحكمة الرياضية الدولية ضد الكاف فى حال عدم قبول التظلم الذى تقدم به الإسماعيلى.