شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرسل 15 مليون جنيه لموندومو تجنباً لخصم النقاط بتوقيع "تيجانا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل مسئولو الزمالك المديونية الخاصة بالكاميرونى موندومو، لاعب الفريق السابق، لتجنب خصم 6 نقاط من رصيده، وتم إرسال 15 مليون جنيه للاعب الكاميرونى ليتجنب الأبيض توقيع عقوبة عليه. وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك أن إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة النادى والقائم بأعمال أمين الصندوق، وقع على شيكات المديونية من أجل إرسالها للاعب الكاميرونى حتى يتم غلق الملف فى الساعات المقبلة بشكل رسمى.

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