شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. هل ينضم عبد الله السعيد للمنتخب فى معسكر مارس المقبل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعكف الجهاز الفنى لمنتخب مصر، بقيادة خافير أجيرى، حالياً على مشاهدة جميع مباريات الدورى العام لمتابعة اللاعبين الأساسيين للمنتخب الذين سبق ضمهم فى المعسكرات الأخيرة، أو لاعبين جدد لتدعيم صفوف المنتخب وسد الثغرات قبل بطولة أمم أفريقيا 2019..

وهناك بعض اللاعبين الذين وضعهم أجيرى تحت المنظار قبل معسكر المقبل الذى يشهد مباراة النيجر فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا، بجانب ودية نيجيريا، وهو ما نستعرضه فى التقرير التالى..

س: هل عبد الله السعيد ضمن اللاعبين الذين يتابعهم أجيرى؟

ج : بالفعل دخل عبد الله السعيد دائرة ترشيحات أجيرى لتدعيم المنتخب فى الفترة المقبلة، بعد عودته للدورى المصرى وظهوره بمستوى جيد مع فريقه.

س: هل يحتاج المنتخب لعبد الله السعيد؟

ج: رغم أن أجيرى يسعى للنزول بمعدل الأعمار فى المنتخب، إلا أنه فى نفس الوقت يسعى للاستعانة بأصحاب الخبرات قبل بطولة أمم أفريقيا 2019.

س: هل يستطيع السعيد التأقلم مع خطة أجيرى؟

ج: هانى رمزى مدرب المنتخب الوطنى قال، فى وقت سابق، إن محمد محمود لاعب الأهلى المصاب بالرباط الصليبى كان له دور كبير فى عدم الاستعانة بعبد الله السعيد، وبالتالى بعد إصابة محمود ربما يتم ضم السعيد لتعويض محمود الذى يغيب عن الملاعب قرابة 8 أشهر.