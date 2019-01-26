موعد مباراة مصر وإسبانيا اليوم في مونديال اليد.. والقناة المفتوحة الناقلة وترددها

كتب: ضياء السقا

يواجه المنتخب الوطني لكرة اليد، نظيره الإسباني، في السادسة والنصف مساء اليوم السبت، بتوقيت القاهرة، في مباراة تحديد المركزين السابع و الثامن، ضمن بطولة كأس العالم، المقامة حاليا بألمانيا والدنمارك.

مشوار المنتخب

وكان المنتخب الوطني قد تأهل من دور المجموعات إلى الدور الرئيسي كثالث المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط من فوزين وتعادل، برفقة السويد والمجر، إذ تنص لوائح البطولة على تأهل أول 3 منتخبات عن كل مجموعة.

ولعب الفراعنة في الدور الرئيسي ضمن المجموعة الثانية بجانب كل من الدنمارك والسويد والنرويج والمجر وتونس.

وخسرت مصر أولى مباريات الدور الرئيسي، من النرويج بنتيجة 28-32، وتلقت هزيمة من الدنمارك في الجولة الثانية بنتيجة 20-26، ثم هزمت تونس بـ30- 23 في المباراة الأخيرة.

جاءت منافسة مصر على المركزين السابع و الثامن في ظل خسارة المجر من النرويج بفارق 9 أهداف 35 /26 في ختام الدور الرئيسي و فوز مصر على تونس بفارق 7 أهداف بنتيجة 30 /23.

وحال فوز منتخب مصر بالمركز السابع سيضمن الدخول فى ملحق التأهيل لأولمبياد ريو طوكيو 2020، في حالة عدم الحصول على أمم إفريقيا القادمة.

القناة الناقلة المفتوحة وترددها

جدير بالذكر أن شركة برزنتيشن سبورت، راعي الكرة المصرية، قد حصلت على حقوق إذاعة مباريات المنتخب الوطني، وستذاع اللقاءات على فضائية النيل للرياضة.

تردد النيل للرياضة

القمر الصناعي: نايلسات.

تردد القناة: 11843 .

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500 .