مستند رسمي .. الإفريقي يكذب حيثيات قرار الكاف باستبعاد الاسماعيلي من دوري أبطال افريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كذب النادي الأفريقي التونسي ما جاء فى بيان الإتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) الرسمي بشأن استبعاد الإسماعيلي من بطولة دوري أبطال أفريقيا الذى أرسل إلى اتحاد الكرة الأربعاء الماضى.

وأعلن الكاف عن استبعاد الإسماعيلي بشكل رسمي من بطولة دوري أبطال أفريقيا لنسخة 2018/2019، بسبب أحداث مباراة الأفريقي التونسي التى اقيمت فى الـ 18 من يناير الجاري بالجولة الثانية للمجموعة الثالثة لبطولة دوري الأبطال.



واستند الكاف فى قرار استبعاده للاسماعيلي إلى تعرض الفريق الضيف للرشق بالحجارة والزجاجات الفارغة داخل أرض الملعب، وتحديداً في الدقيقة 87 وهو ما كذبه النادي الأفريقي.

وبعث الأفريقي خطاباً رسمياً مذيلاً بتوقيع "المنوبي الطرودي" الكاتب العام للنادي موجهاً إلي مجلس إدارة النادي الإسماعيلي يشكر فيه النادي المصري على حفاوة الاستقبال ويؤكد على عدم تعرض البعثة أو اللاعبين لأي اعتداء من الجماهير سواء فى الملعب أو غرف خلع الملابس على عكس ما قاله الكاف فى بيانه.

وأعرب النادي الأفريقي عن استغرابه من انهاء الحكم للمباراة قبل نهايتها واعداً بحسن الاستقبل فى مباراة العودة.

وتوقفت مباراة الإسماعيلي والإفريقي، في الدقائق الأخيرة من قبل حكم المباراة، بسبب قيام الجماهير بإلقاء الزجاجات داخل أرض الملعب، في لقاء كانت نتيجته 2-1 للإفريقي.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أن لجنة الأندية، قررت استبعاد الإسماعيلي من دوري أبطال أفريقيا نسخة 2019، وإلغاء نتائج المباريات التي خاضها الفريق أمام مازيمبي الكونغولي والإفريقي التونسي.

وأشار التقرير، الى أن جميع محاولات استئناف المباراة من جديد فشلت، مما أدى الى قيام الحكم بإلغاء المباراة، وخروج الطاقم واللاعبين لغرف خلع الملابس تحت حراسة مشددة لتفادي تعرضهم للإصابة.

وتناول الكاف القواعد التي قام على أساسها اتخاذ قراره باستبعاد الإسماعيلي، وذلك في حال أُجبر الحكم على إلغاء المباراة قبل انتهاء الوقت الأصلي، بسبب اجتياح الملعب، أو لسلوك عدواني تجاه الفريق الضيف، الفريق المضيف يُعتبر خاسرا للمباراة، ويتم استبعاده من المسابقة.

وأكد الكاف في خطابه، أنه وفقا للوائح، ففي حالة تم استبعاد أي فريق، قبل أن يلعب نصف مبارياته بدور المجموعات، يتم الغاء جميع نتائج مباريات مع الأندية الأخرى.

وبالتالي أصبح ترتيب المجموعة الثالثة بعد استبعاد الإسماعيلي، الصدارة لصالح شباب قسنطينة الجزائري برصيد 6 نقاط، وتساوي مازيمبي الكونغولي، والأفريقي التونسي دون أي رصيد من النقاط.

وقرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي اللجوء إلي الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والمحكمة الرياضية الدولية في حالة عدم قبول التظلم الذي قدمه النادي للاتحاد الإفريقي يوم الخميس الماضى بشأن استبعاد الفريق من دوري أبطال إفريقيا .

ومنح الاسماعيلي الكاف 72 ساعة للرد على تظلمه قبل اللجوء للفيفا خاصة وأنه كان من المفترض أن يواجه الإسماعيلي فريق قسطنطينية الجزائري يوم 1 فبراير .