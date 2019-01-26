الزمالك يتجنب خصم 6 نقاط بتحويل 15 مليون جنيه للكاميروني موندومو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال مصدر في نادي الزمالك، إن الإدارة قامت بتحويل مبلغ 15 مليون جنيه إلى اللاعب الكاميروني أليكسيس موندومو لتجنب خصم نقاط من الفريق.

وكان عدد من العناصر السابق للزمالك قد حركت شكاوى ضد النادي من أجل الحصول على المستحقات المتأخرة.

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه من خلال تصريحات لـ"الخليج 365" اليوم السبت، أن إدارة النادي قامت بتحويل المبلغ الخاص باللاعب بالكامل بعد أن قام إسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة بالتوقيع على شيكات المديونية.

وحصل الزمالك على مهلة حتى نهاية الشهر الجاري لإنهاء هذا الملف قبل أن يتم خصم 6 نقاط من اللاعب.

وانضم موندومو إلى الزمالك في 2012 قبل أن يرحل في 2013.