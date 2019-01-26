اتحاد الكرة: كاف قد يفرض عقوبات جديدة على الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أيمن جيبلرتو:

قال أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة المصري، والمتحدث الرسمي للاتحاد، إن الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" قد يفرض عقوبات جديدة على الإسماعيلي.

وكانت لجنة الأندية بالكاف، قد أصدرت قرارا في وقت سابق يُفيد باستبعاد الاستماعيلي من دوري أبطال أفريقيا، والغاء جميع نتائجه، بسبب قيام الحكم بإلغاء المباراة قبل نهاية الوقت الأصلي.

وقال أحمد مجاهد في تصريحات لراديو "أون سبورت" "أي قرار يمكن التظلم عليه بأشكال مختلفة، بالنسبة لنا، لا نمانع مساعدة الإسماعيلي في أي أمر أو استشارة، لكن يجب أن يتولى الملف شخص محترف".

وتابع "لجنة الانضباط بالكاف، تعقد اجتماعات وقد تصدر قرارات جديدة ضد النادي الإسماعيلي، الأمر يعود للجنة، قد تجد أن عقوبة الاستبعاد كافية، أو يتم فرض عقوبات جديدة".

وصرح نهاد حجاج، المستشار القانوني للنادي الإسماعيلي لراديو "أون سبورت" قائلا "نتمنى مساندة اتحاد الكرة في موقفنا، عقوبة الكاف باستبعاد الاسماعيلي قاسية وغير مطابقة للوائح".

وأكمل "لم يحدث أي اجتياح من الجماهير لملعب المباراة، كذلك النادي الإفريقي التونسي لم يحدث للاعبيه أي مكروه وهذا ما جاء في خطابهم لنا، وبالتالي لا نجد سندا قانونيا لتلك العقوبة".

واختتم "تواصلنا مع أحد المكاتب المتخصصة في هذا الملف، قالوا لنا أن موقفنا قوي، وقد تتسبب تلك العقوبة في حالة فزنا بالقضية في الغاء دوري الأبطال وخسائر أخرى للكاف، الوقت ضيق ونريد مساندة الجميع".