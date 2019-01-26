عضو مجلس إدارة الأهلي رداً على طلب تركي: لا يوجد حاليا رئيس شرفي للنادي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد جوهر نبيل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن الوقت الحالي، لا يوجد رئيس شرفي للنادي الأهلي، عكس ما كان في وقت سابق.

وكان تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، قد طالب مجلس إدارة الأهلي في تصريحات إعلامية سابقة، بقبول استقالته من الرئاسة الشرفية.

وصرح جوهر نبيل لبرنامج "الماتش" عن ما أثير حول الرئاسة الشرفية للأهلي "في الوقت الحالي، لا يوجد رئيس شرفي للنادي الأهلي، عكس ما كان في السابق".

وأنهى"كل منظومة أو شخص ولها شخصيتها المستقلة، أتحدث هنا عن شخصية الأهلي، قد تكون الشخصيات لم تتفق في الوقت الحالي، وبالتالي كان لابد وأن يحدث افتراق، لكن بطريقة أفضل".

وأعلن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي عن تعيين تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السابق بالمملكة العربية السعودية رئيسا شرفيا للأهلي فى نهاية عام 2017 .

ودخل الجانبين فى أزمات دعا على إثرها محمود الخطيب مجلس إدارته لاجتماعاً طارئاً لسحب الرئاسة الشرفية إلا أن تركي آل الشيخ قدم اعتذاره عن الرئاسة الشرفية فى الـ 24 من مايو الماضى ليلغى الأهلي اجتماعه.

ومنحت لائحة النظام الأساسي للأهلي التى اقرتها جمعيته العمومية الحق للأخيرة للموافقة على منح الرئاسة الشرفية للنادي .