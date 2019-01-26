الأهلي لمصراوي: الفتح السعودي طلب شراء كوليبالي نهائيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن نادي الفتح السعودي قدم عرضًا رسميًا لشراء المالي ساليف كوليبالي مدافع الفريق لشرائه في يناير الجاري.

وأضاف عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لمصراوي: "الفتح السعودي يرغب في شراء اللاعب وليس استعارته، وندرس الأمر جيدًا في الوقت الحالي تمهيدًا للوصول إلى نقاط اتفاق".

وأتم مدير الكرة بنادي الأهلي، حديثه بالإشارة إلى أنه موافق بشكل مبدئي على بيع اللاعب للنادي السعودي لكن يدرسون في الوقت الحالي جميع التفاصيل المالية وحين يتم الانتهاء منها ستتم الموافقة علي بيع اللاعب".