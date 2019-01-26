الصقر يقود تدريبات بيراميدز الأحد استعدادا للداخلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

يقود أحمد حسن المدير الفني المؤقت لفريق بيراميدز، تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، غداً الأحد، استعدادا لمباراة الداخلية المقبلة في الدوري الممتاز.

وكان تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز، ورئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودي، قد قرر في وقت سابق إقالة الجهاز الفني لبيراميدز بقيادة حسام حسن، بعد التعادل الأخير مع نادي الزمالك 3-3 في لقاء مؤجل من الجولة التاسعة لمسابقة الدوري.

وقال آل الشيخ أن أحمد حسن سيكون مدرباً مؤقتاً للفريق أمام فريق الداخلية في الدوري، لحين تولي رامون دياز المدير الفني الجديد لفريق بيراميدز المهمة.

ويأتي اختيار الصقر لهذه المهمة نظرا لامتلاكه خبرات واسعة من خلال رحلته الطويلة مع الكرة في مشواره الاحترافي، والذي حقق خلالها نجاحات كبيرة وأرقام قياسية غير مسبوقة، سواء لاعبا او اداريا او مديرا فنيا، حيث عمل مديرا فنيا لفريق بتروجت عقب الاعتزال، ومديرا للمنتخب الوطني، كما أنه عميد لاعبي العالم، ويمتلك تاريخا طويلا حافلا بالإنجازات.

ويستعد الصقر لمواجهة الداخلية يوم 4 فبراير المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ21 للمسابقة، حيث يجتمع باللاعبين قبل بدء مران الفريق غدا لوضع خطة العمل والتأكيد علي ضرورة مواصلة النجاحات التي حققها الفريق بفرض نفسه في المقدمة.