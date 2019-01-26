شاهد .. أجانب الزمالك عقدة "حسام حسن" في الدوري

أعلن المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز، رحيل حسام حسن المدير الفني للفريق، عقب التعادل أمام الزمالك بثلاثة أهداف لمثلهم في المباراة التي جمعت الفريقين أول أمس الخميس على ملعب بتروسبورت ضمن مؤجلات الجولة التاسعة للدوري.

سجل للزمالك التونسي فرجاني ساسي هدفين ومحمود علاء هدف، بينما أحرز لبيراميدز إيريك تراوري وكينو وعمر خربين.

ويعد مدربو الزمالك الأجانب، عقدة أمام حسام حسن، بعدما فشل العميد في تحقيق الفوز على الأبيض تحت قيادتهم، باستثناء الهولندي رود كرول، الذي خسر الزمالك على يده أمام المصري بقيادة التوأم حسن، بنتيجة 2/1، في الدوري موسم 2007/2008.

ثم التقى حسام حسن وهو مدرب للاتحاد

السكندري مرتين أمام الزمالك موسم 2014/2015، الأولى كان يدرب الأبيض البرتغالي جايمي باتشيكو، وخسر زعيم الثغر بهدف دون رد سجله مؤمن زكريا لاعب أحد السعودي الحالي.

وفي الدور الثاني، خسر العميد مرة أخرى أمام الزمالك لكن تحت قيادة البرتغالي جيسوالدو فيريرا، حيث فاز الأبيض بهدفين نظيفين سجلهما عمر جابر وباسم مرسي.

تولى حسام حسن تدريب فريق المصري، والتقى مع الزمالك تحت قيادة البرتغالي أوجيستو إيناسيو، وفاز الأبيض بهدف دون رد سجله شيكابالا، في الدور الثاني لموسم 2016/2017.

وفي الدور الأول لموسم 2017/2018، خسر حسام

حسن من جديد أمام الزمالك تحت قيادة المونتينجري نيبوشا بنتيجة 2/1، سجل للفريق البورسعيدي إسلام أبو سليمة، قبلأن يقلب الأبيض النتيجة بهدفين سجلهما محمد أشرف روقة وأحمد مدبولي.

أما على مستوى المدربين المصريين .. لم يفز حسام حسن إلا على إيهاب جلال فقط، في لقاء الدور الثاني موسم 2017/2018 بهدف دون رد سجله إسلام عيسى.

لكن العميد خسر أمام الزمالك تحت قيادة أحمد حسام ميدو بهدف دون رد سجله مصطفى فتحي بطريقة رائعة، في الدور الأول لموسم 2015/2016.

وفي الدور الثاني لنفس الموسم يتعادل العميد أمام الزمالك تحت قيادة محمد حلمي بهدفين لمثلهما، سجل للمصري محمد مسعد ومحمد أشرف وللزمالك باسم مرسي ومحمد إبراهيم.

وخسر حسام حسن أمام الزمالك من جديد تحت قيادة مؤمن سليمان بهدف دون رد سجله أحمد جعفر، في الدور الأول لموسم 2016/2017.